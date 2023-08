Última apresentação de Túnel² acontece nesta quarta-feira (9), em Porto Alegre

A Sala Pitangueira do Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rua Eng. Luiz Englert, 333) vira palco para a última performance de Túnel², nesta quarta-feira (9), às 20h. A apresentação em cinema expandido é de autoria do artista mineiro Calixto Bento, com curadoria de Reinilda Minuzzi. A duração é de 40 minutos e a entrada é gratuita.



A performance, que estreou no início do mês, é um diálogo entre as artes visuais e o cinema experimental. Túnel² é derivado da performance Túnel #1, na qual Calixto Bento joga com luz e escuridão na travessia, num dos maiores túneis em atividade, que integram a rede ferroviária gaúcha, localizado no distrito de Boca do Monte, em Santa Maria, região central do estado.

Calixto Bento é mineiro, radicado no Rio Grande do Sul. Boa parte de sua vida em solo gaúcho foi na cidade de Santa Maria, onde graduou-se em Design, especializou-se em Cinema e seguiu trajetória acadêmica, concluindo o mestrado em Arte Contemporânea, com foco em Arte e Tecnologia. Seu trabalho e pesquisa contemplam as novas mídias, com dedicação ao audiovisual. O artista também faz parte do trio de videodança Cinelante.