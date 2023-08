Felipe Quadros apresenta novo disco em show no Teatro de Arena

Levando ao palco as diferentes perspectivas de uma história de amor, Felipe Quadros apresenta seu novo álbum em show no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835) neste sábado (12), às 20h. Ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 35,00.Será a primeira apresentação do artista com banda completa e a primeira apresentação ao vivo do seu mais novo trabalho, o EP Não Esqueci Seu Nome. Guiado pela estética R&B e soul, o disco mistura samba com batidas de rap, indie rock com boom bap noventista e disco oitentista com trap. A bateria, o baixo e a voz estão no foco do novo trabalho.O show apresentará desde suas primeiras músicas, como Copo de Plástico e Como Ela, passando pelos novos singles do EP, como Passagem e Tudo ou nada, além de canções inéditas. Contaremos com participações especiais de Nego Joca, Alice Bohrer, Lígia Lazevi e Jp Siliprandi, além de sua banda composta por Tarsis Paz (bateria), João Andrey (teclados), Hebert Moah (baixo) e Caíque Paiva (guitarra).