Frederico Heliodoro se apresenta pela primeira vez para Porto Alegre no sábado (12)

O multi-instrumentista e produtor carioca Frederico Heliodoro se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre neste sábado (12), às 21h, na Casa Baka (rua da República, 139). Depois de turnê mundial com Milton Nascimento e de assinar a direção musical da turnê de 50 anos de carreira da cantora Simone, o artista divulga seu mais recente álbum, The Weight of the News, uma reflexão sobre a atualidade, de um ponto de vista crítico, mas ainda otimista. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam valores a partir deR$ 30,00.Apresentado em formato voz e guitarra, em um show inédito e intimista, The Weight of The News teve sua primeira fase da turnê de lançamento nos EUA em janeiro, onde passou por Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, New York City, Boston e Philadelphia. The Weight of The News ou O Peso das Notícias em português, foi escrito entre acontecimentos históricos do Brasil recente, de acordo com o artista, "desde o impeachment da Dilma até a posse do Lula", incluindo todas as transformações ao longo da vida de Heliodoro. O injusto impedimento da presidente Dilma Roussef, a curta administração Temer, os quatro anos de desgoverno Bolsonaro e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 marcam exatamente o início, o meio e o fim do processo de trabalho de Frederico neste álbum.