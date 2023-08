Valentin apresenta suas composições e mensagens em show no Mantra Gastronomia e Arte

Conduzido pelo cantor e compositor Érico Junqueira, o projeto Valentin é a atração desta quinta-feira (10), às 20h30min, no Mantra Gastronomia e Arte (rua Castro Alves, 465). A entrada é franca. O projeto Valentin já tem mais de 13 anos de estrada, com três EPs e quatro discos lançados, além de inúmeras apresentações tocando pelas ruas, buscando conquistar o público com a força de sua mensagem. Em 2022, Érico lançou o álbum A Cidade, e agora está voltando a Porto Alegre, após a turnê Agora Eu Preciso Pagar Contas, que passou por Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O show no Mantra terá a participação de Bruno Neves.