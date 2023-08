SindBancários recebe exposição sobre trajetória pessoal de artista não-binárie

Nos meses de agosto e setembro, o SindBancários (rua Gen. Câmara, 424) recebe a exposição Auto-processos de animalização: uma subjetividade vulpina, de Raposu, artista não-binárie, atuante e natural de Porto Alegre. A abertura está marcada para esta quinta-feira (10), às 20h. A mostra conta com cerca de 38 obras em diversas linguagens artísticas – tais como muralismo, pintura em tela, desenho, escultura, vídeo e escrita –, a partir de auto representações e narrativas fluidas e apropriadas, tais como o conto de Esopo. A exposição fica em cartaz até 27 de setembro, e pode ser visitada gratuitamente de segunda a domingo, das 14h30min às 20h30min.Por meio da pintura, do desenho e da escultura, Raposu adota um modo de narrar sua trajetória pessoal através da construção de personagens de realismo fantástico de sua autoria em constante transformação. Desse modo, não se reduz a uma linguagem: vai se expandindo, tratando o cotidiano como um ateliê vivo e dialético no qual atua em várias frentes e em vários serviços, conectando e desfragmentando esses mundos.A montagem foi pensada por Raposu em conjunto com a curadoria da Casa dos Bancários, sob a perspectiva de um espaço expositivo que não se separa das atividades da instituição, na qual objetos e não objetos são inseridos no dia a dia das funções desempenhadas no local.