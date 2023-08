Ana Clara e Clarissa levam o folclore latino a show no Espaço 373

Nesta quinta-feira (10), o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe uma apresentação musical inspirada na cultura gaúcha contemporânea e no folclore latino-americano, com a dupla Ana Clara e Clarissa. O espetáculo começa às 21h e tem ingressos entre R$ 35,00 e R$ 100,00, à venda na Sympla.Acompanhadas por vozes, violino, violão e bombo leguero, elas apresentam uma combinação cativante de canções tradicionais e autorais, com uma harmoniosa mescla de chamamés, milongas, zambas, chacareras e outros ritmos sulinos, conduzindo o público em uma jornada envolvente pelas tradições culturais dessa região.Apaixonadas pelas tradições gaúchas, Ana Clara e Clarissa criaram uma atmosfera mágica que encanta a todos que assistem suas performances. Após conquistarem a internet com singularidade musical, elas estão prontas para dar um grande passo: o primeiro EP da dupla já está em fase de produção.