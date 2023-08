Simone celebra 50 anos de música em dois shows em Porto Alegre

Em comemoração ao meio século de carreira, a cantora Simone traz a Porto Alegre a turnê Tô Voltando. A cantora sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) nesta quinta (10) e sexta-feira (11), às 21h, revisitando as canções de sua trajetória. Os ingressos estão à venda na plataforma uhuu.com, por valores a partir de R$ 90,00.O roteiro faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas, escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre outros, cujas versões na voz de Simone entraram para sempre no cancioneiro nacional. O espetáculo tem direção musical de Pupillo e direção artística de Marcus Preto.Dona de um dos mais belos timbres vocais do país, Simone criou em torno de si um universo da nossa cultura. Sua voz singular soube costurar a tradição e a modernidade, o cool e popular, fazendo pontes e criando trampolins. Revelou compositores e descortinou clássicos esquecidos. Tratou com igual compreensão estética a melodia mais intrincada de Francis Hime e a balada mais romântica de José Augusto.