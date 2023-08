Pocket Caravan Duo se reúne em dois palcos de Porto Alegre para shows nesta semana

Violinista e compositor, Felipe Karam se reúne com seu amigo, o violonista e pianista Peter Michaels para o show O Reencontro. O show acontece em duas datas e locais na Capital. Primeiro, na quarta-feira (9), às 12h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), em apresentação do projeto Musical Évora, com entrada franca. Depois, a dupla se apresenta no Bárbaros Cervejarias Especiais (rua Ramiro Barcelos 1792), na sexta-feira (11), às 20h30min, também com entrada gratuita. Londrino, Peter Michaels está de passagem pelo Brasil e Felipe Karam aproveitou para fechar os dois shows, apresentando para o público gaúcho um trabalho que já viajou diversos países pelo mundo. O Pocket Caravan Duo leva ao público porto-alegrense sua mistura de música popular, world music, música brasileira e muito mais. A dupla ainda gravou um single em homenagem a esse reencontro chamado Kinda Django. Com Karam no violino, Peter Michaels no violão e a participação de Miguel Tejera no baixo acústico. O lançamento está previsto para esta sexta-feira (11), em todas as plataformas digitais.