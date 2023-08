Michael Sandel debate democracia, moral e ética no Fronteiras do Pensamento

Dentro do ciclo de debates Fronteiras do Pensamento, o filósofo político Michael Sandel estará em Porto Alegre nesta quarta-feira (9) para conversar com o público sobre O descontentamento com a democracia, título do livro que está vindo lançar no Brasil. Após a apresentação, o autor fará sessão de autógrafos. A conferência será realizada a partir das 20h, na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501). Os ingressos podem ser adquiridos, a partir de R$ 150,00, no site do Fronteiras do Pensamento. (participantes da temporada do Fronteiras do Pensamento já têm seu acesso garantido).Sandel irá debater sobre como o acirramento da polarização na sociedade, o surgimento de novos atores e a entrada em massa das pessoas na esfera pública, via tecnologia, estão afetando o funcionamento da democracia.Professor da Universidade de Harvard, Sandel ficou conhecido mundialmente por suas aulas divulgadas na internet, que alcançam dezenas de milhões de espectadores. Nos encontros, aborda dilemas morais e éticos de modo direto e assertivo, sempre em diálogo com a plateia, o que fez o jornal The Guardian considerá-lo "o mestre das grandes questões da vida".O curso Justiça, ministrado por Sandel em Harvard e transmitido pelo YouTube, inspirou a série The Global Philosopher, da BBC, conduzida pelo autor, com participação de convidados de vários países. As aulas também deram origem ao livro Justiça: o que é fazer a coisa certa, que tornou-se best-seller internacional.A carreira como escritor foi seguida de mais dois títulos de grande repercussão: O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado e A tirania do mérito: o que aconteceu com o bem comum?. Em seu trabalho como professor e autor, Sandel defende que questões morais e éticas precisam voltar ao debate público, promovendo novos modelos de convivência, capazes de resgatar a solidariedade e o espírito comunitário.