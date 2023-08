Indo além das fronteiras do normal

O projeto Ocidente Acústico recebe nesta quinta-feira, às 21h, o show de Bel Medula e a estreia nos palcos do trio Os Resistores. A proposta é de uma noite de sonoridades diferentes e experimentais, indicadas para quem não se encanta pelo normal. O espetáculo acontece no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) e tem ingressos à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00. Bel Medula apresenta um repertório que revisita os cinco álbuns do projeto, além de apresentar canções inéditas. Com uma trajetória que passa por música erudita, experimental e eletrônica, Bel e seu parceiro LucZan se dividem no palco entre vozes, guitarras, sax, sintetizadores e samplers, unindo performatividade ao vivo e programações. A banda Os Resistores é um trio pós-punk-relativamente-progressivo com raízes e ramificações na música erudita, jazz e rock. As músicas são construídas a partir de improvisações e experimentações, resultando em passagens instrumentais nos limites da harmonia e do ritmo.

Assombros e sonoridades vampirescas

O Café Mal Assombrado (rua Cel. Fernando Machado, 513) recebe nesta quinta-feira, às 19h, a primeira edição da Festa Noite Vampira. Na ocasião, a banda Eletro 80 Vampire Songs vai construir a atmosfera vampiresca da noite, com suas canções autorais que misturam dark songs, synth pop e wave. Os ingressos custam R$ 40,00 e estão à venda na Sympla. Formada pela dupla Eduardo Branca e Jess Rose, Eletro 80 Vampire Songs é uma banda eletrônica, pop e romântica. Trazendo composições próprias e sucessos repaginados do Hall of Fame, o grupo viaja pelo universo Eletro Europeu dos anos 80 com influências dark, new wave e disco pop.

Reencontro ao som de violino e violão