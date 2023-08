Paul McCartney anuncia turnê no Brasil, mas deixa Porto Alegre de fora

Paul McCartney anunciou nesta segunda-feira (7) a passagem de sua nova turnê pelo Brasil. Batizada de Got Back Tour, o artista comunicou a visita ao Brasil poucos dias após o anúncio da turnê. No total, o ex-Beatle fará cinco shows no Brasil, começando no dia 30 de novembro, em Brasília. Além da capital, o artista passará por Belo Horizonte (3/12), São Paulo (9/12), Curitiba (13/12) e Rio de Janeiro (16/12).

A pré-venda dos ingressos começa em 8 de agosto no site da Eventim para clientes BRB. A venda geral começa dia 10 de agosto, no site e nas bilheterias (o parcelamento do pagamento só estará disponível pelo site).

As informações foram confirmadas pela Eventim, responsável pela realização das apresentações no país.

Please, come to Porto Alegre

Diferente da turnê realizada em 2017, a One on One, McCartney não virá até a capital gaúcha. Naquele ano, o ex-Beatle se apresentou para 49,5 mil fãs que lotaram o Estádio Beira-Rio. Além de Porto Alegre, Salvador (BA) também é marcada como diferença entre os roteiros das duas turnês.

A turnê de Paul McCartney segue uma tendência de diversos artistas internacionais que optaram por não ir além da Curitiba, capital paranaense. Taylor Swift, The Weekend, 5 Seconds of Summer, Coldplay, Imagine Dragons e Backstreet Boys são outros nomes internacionais que optaram por não passar em Porto Alegre em 2023.