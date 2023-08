Concertos na Concha Acústica do Theatro São Pedro conectam memórias de Porto Alegre

Ligando o presente e o passado, os sons da memória ecoarão da Concha Acústica do Theatro São Pedro, no coração de Porto Alegre. A partir de domingo (6), o público poderá conferir espetáculos ao ar livre no Centro da cidade, com a estreia de um novo projeto no Multipalco Eva Sopher. A casa de espetáculos promoverá, até o fim do ano, uma série de cinco concertos gratuitos a céu aberto.

No primeiro domingo de cada mês, haverá apresentações da Banda Municipal de Porto Alegre, sob a regência do maestro André Munnari. Com essa iniciativa, os espectadores poderão tomar seus assentos, apreciar boa música e viver uma experiência nostálgica, que remonta ao século 20. Alguns porto-alegrenses relembram com saudosismo e entusiasmo os tempos em que assistiam a apresentações a céu aberto na concha acústica do antigo Auditório Araújo Vianna. O espaço, instalado junto à Praça da Matriz entre 1927 e 1960, era conhecido por sediar eventos ao ar livre. Após três décadas de existência, a concha foi demolida para dar lugar à construção da Assembleia Legislativa.

Em 2009, foi inaugurada a Concha Acústica do Theatro São Pedro, buscando reconstituir a estrutura que existia no antigo Araújo Vianna. A realização de concertos nesse ambiente será uma maneira de resgatar o passado e celebrar a história cultural da capital gaúcha. O presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, conta detalhes da história desses espaços culturais. “O Auditório Araújo Vianna era, realmente, um auditório ao ar livre, com bancos de pedra. As pessoas assistiam às retretas no final da tarde, os concertos e apresentações da Banda Municipal de Porto Alegre. Quando Eva Sopher [gestora do São Pedro entre 1975 até o final de sua vida, em 2018] pensou a construção do Multipalco, um dos projetos que fez questão de incluir foi, exatamente, uma espécie de rememoração do antigo Araújo Vianna, por meio da concha acústica, que é o que temos hoje”, relata.

O projeto que será realizado a partir de agora surgiu a partir de uma conversa informal entre autoridades ligadas à cultura, resultando em uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura de Porto Alegre. Ao promover esses eventos, a ideia é reocupar o lugar original da antiga concha do Araújo Vianna, lembrando sua importância e mantendo o espaço como um local para apresentações e eventos culturais ao ar livre.

“Estamos fazendo uma ponte com o passado cultural da cidade, uma ponte com as retretas da Banda Municipal no coreto do Araújo Vianna. Também é importante essa ponte entre as secretarias estadual e municipal de Cultura. Esse equipamento, que é do Estado, mas está localizado em Porto Alegre, tem que participar da vida cultural da capital”, salienta Hohlfeldt.

A Concha do Theatro São Pedro foi idealizada e construída em respeito à memória do antigo Araújo Vianna. Em forma de arena, o auditório tem capacidade para aproximadamente 250 espectadores. As apresentações que ocorrerão no local serão uma oportunidade para artistas e público apreciarem a música ao ar livre, mantendo vivas as tradições e preservando o legado cultural de Porto Alegre.



Retrospecto



Construído em 1927, o Auditório Araújo Vianna era aberto, continha uma concha acústica em forma de um quarto de esfera e ficava no terreno onde foi construída a sede da Assembleia Legislativa. O espaço se constituía em um imenso palco-auditório, que comportava 1,2 mil pessoas e abrigava grandes conjuntos sinfônicos, corais e espetáculos de balé, entre outras atrações.

Após tratativas com a prefeitura, a área foi cedida para a construção da sede da Assembleia Legislativa. Foi assim que o Araújo Vianna mudou de endereço, sendo deslocado da Praça da Matriz para o Parque Farroupilha, a Redenção, onde foi inaugurado em 1964. Em seu conceito original, o Araújo Vianna era uma extensão da área pública.

Sem obstáculos para a conexão visual com o ambiente, abria-se ao exterior, estabelecendo uma relação com a praça e os usuários do centro cívico. Seus mais de 400 assentos eram, na verdade, bancos de praça. Após a demolição da Concha Acústica, esses bancos foram espalhados por diversas áreas públicas da capital.



Programação



A série de concertos na Concha Acústica do Multipalco será promovida por meio de uma parceria entre o Theatro São Pedro, fundação da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), e a Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Serão cinco espetáculos gratuitos nos primeiros domingos de cada mês, começando no próximo domingo (6), às 11h. As apresentações estão a cargo da Banda Municipal de Porto Alegre, e o repertório traz canções famosas de artistas como Stevie Wonder, John Lennon, Paul McCartney, Abba, Gonzaguinha, Jorge Ben Jor e Milton Nascimento, entre outros.

“Montar um programa para um espetáculo ao ar livre é desafiador em razão da constante circulação do público ao longo da apresentação, mas, ao mesmo tempo, nos dá liberdade para construir um repertório variado e rico em estilos. Assim, para este primeiro concerto da série, optamos por músicas populares. Na primeira parte, canções internacionais de sucesso e, na segunda, música brasileira”, detalha o regente da Banda Municipal de Porto Alegre, André Munnari.

Cerca de 40 profissionais estão envolvidos neste projeto, entre músicos, arquivistas, montadores e produção. A preparação também é intensa: para cada concerto, haverá de seis a oito ensaios. “A expectativa com o desenvolvimento do projeto é aumentar e atrair o público para a existência da Concha Acústica como local de entretenimento e arte livre”, acrescenta o maestro.

Munnari diz que foram raras as vezes em que a Banda Municipal se apresentou na Concha Acústica do São Pedro. “Houve uma apresentação há alguns anos com regência do maestro Marcelo Nadruz e outra no mês passado para homenagear os cem anos de Eva Sopher. Nessa última, sob minha regência, tivemos uma experiência incrível de público e, especialmente, de acústica, algo muito importante para a boa performance dos músicos”, ressalta.



Serviço

O quê: Concerto da Banda Municipal de Porto Alegre

Data: domingo (6), às 11h

Local: Concha Acústica do Multipalco Eva Sopher, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº)

Entrada franca