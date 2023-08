Clube de Leitura BPE discute a obra Várias histórias, de Machado de Assis, nesta quarta (9)

A Biblioteca Pública do Estado (BPE) realiza novo encontro do Clube de Leitura BPE, nesta quarta-feira (9), às 15h, no Salão Mourisco (Rua Riachuelo, 1190). O evento faz parte do programa educativo da exposição Singular Ocorrência: 184 anos de Machado de Assis. O palestrante desta edição é o professor de literatura brasileira André Alfama, que apresentará o livro Várias histórias. A entrada é gratuita.Várias histórias é uma coletânea do escritor brasileiro Machado de Assis, publicada em 1896, que reúne dezesseis contos seus publicados na Gazeta de Notícias entre 1884 e 1891. É considerada uma das suas melhores obras no gênero. Oito das histórias aí publicadas se tornaram clássicas e aparecem com frequência em coletâneas: São elas: A cartomante, Uns braços, Um homem célebre, A causa secreta, Trio em lá menor, O enfermeiro, Um apólogo e D. Paula.O objetivo desse evento é contribuir com a preparação de estudantes e apreciadores de literatura, uma vez que as obras de autoria de Machado de Assis aparecem com frequência no ENEM e em vestibulares. Por outro lado, a leitura é importante não só para prova, mas também para ampliar o conhecimento e a compreensão da sociedade e da cultura brasileiras.Os encontros do Clube de Leitura BPE debatem obras relevantes à história e cultura do universo literário. É recomendável a leitura prévia da obra literária para participar. Na data do evento, a equipe da BPE vai apresentar a vida e obra de Machado de Assis, no Salão Mourisco, seguida de um bate-papo com o público. Informações e inscrições pelo e-mail bpe.acervors@gmail.com.