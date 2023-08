Ocidente recebe shows de Bel Medula e Os Resistores nesta quinta-feira (10)

quinta-feira (10), às 21h, o show de Bel Medula e a estreia nos palcos do trio Os Resistores. A proposta é de uma noite de música inventiva, com dissonâncias, sons esquisitos, embalos dançantes, palavras fortes e sonoridades diferentes para quem não se encanta pelo normal. Serão dois shows distintos, mas ligados pela busca da inovação, fruição e música de qualidade. O espetáculo acontece no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) e tem ingressos estão à venda na plataforma O projeto Ocidente Acústico recebe nesta, o show dee a estreia nos palcos do trio. A proposta é de uma noite de, palavras fortes e sonoridades diferentes para quem não se encanta pelo normal. Serão dois shows distintos, mas ligados pela busca da inovação, fruição e música de qualidade. O espetáculo acontece no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) e tem ingressos estão à venda na plataforma Sympla , por valores a partir de R$ 20,00.

Bel Medula apresenta um repertório que revisita os cinco álbuns anteriores do projeto (Vestigios Violeta, PeleOsso, Luna, Semente e Abala Ladaia) , além de apresentar canções inéditas. Com uma trajetória que passa por música erudita, experimental e eletrônica, Bel e seu parceiro LucZan se dividem no palco entre vozes, guitarras, sax, sintetizadores e samplers, unindo performatividade ao vivo e programações. Neste show, as canções trazem groove e distorção em versões divertidas e exuberantes.

A banda Os Resistores é um trio pós-punk-relativamente-progressivo com raízes e ramificações na música erudita, jazz e rock. A poética da banda é criar uma linguagem musical própria e singular: as músicas são construídas a partir de improvisações e experimentações, resultando em canções - incluindo parcerias com Ronald Augusto e Artur de Faria - e músicas instrumentais, trabalhando nos limites da harmonia e do ritmo aos quais estamos acostumados. A banda foi criada para ser o veículo musical da maturidade de seus três integrantes: Carlo Pianta, Vasco Piva e Guenther Andreas.