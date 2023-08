Fernanda Valadares propõe uma reflexão sobre o tempo em sua mostra individual ‘Chiasma’

Criada especialmente para cumprir temporada na Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535), a exposição Chiasma, da artista plástica paulistana Fernanda Valadares, propõe uma reflexão sobre o tempo, a partir de dez painéis em compensado naval. Produzidos em encáustica - uma técnica milenar na qual os pigmentos de cor são diluídos em cera quente, aplicadas em várias e sucessivas camadas - os trabalhos se dividem em dois conjuntos de obras, que podem ser conferidas até o dia 2 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h e sábados, das 10h às 13h30min.

Esta é a quinta exposição individual que a artista realiza em Porto Alegre, onde morou por 14 anos. Nascida na capital paulista, atualmente ela vive e trabalha na região de Cunha (zona rural próxima de Parati, em São Paulo) em uma área de preservação onde mantém seu atelier, em contato íntimo com a natureza. "Porto Alegre é minha cidade do coração. Meu trabalho é fruto desta cidade, ponto de equilíbrio entre a agitação de São Paulo e a serenidade da vida no interior", afirma Fernanda. Ela conta que aprendeu a técnica da encáustica em 2008, com Frei Celso Bordignon, artista plástico e restaurador gaúcho que vive em Caxias do Sul.

"É um técnica grega, antiga, muito peculiar. Eu já havia tentando fazer de forma autodidata, mas é difícil." Desde que aprendeu a usar a encáustica, Fernanda abandonou a tinta a óleo, a aquarela, a têmpera e a tinta acrílica. "Esta última, eu usava com muita massa, pois eu queria textura, mas também queria luz e transparência. Isso só a encáustica me dá, além de garantir intensidade de cor", justifica.

Fernanda explica que o "maior elemento" da encáustica - para além da própria técnica - é a questão conceitual. "Virou o amor da minha vida. Para se ter uma ideia da durabilidade que a técnica garante, até hoje existem exemplares feitos há mais de 2 mil anos, ainda na época de Cristo."

Em sua mais recente produção, a artista plástica levou cinco meses para finalizar os trabalhos - um tempo recorde, segundo ela. "A encáustica exige paciência, conhecimento e habilidade, mas isso é compensado por sua durabilidade, aspecto que se contrapõe ao ritmo contemporâneo, marcado pela velocidade e pela obsolescência programada", afirma Fernanda. "Trabalho com o tempo das coisas e com a percepção de que somos ínfimos", emenda. Segundo ela, o tema é pauta de sua produção há cerca de 15 anos. "Sempre que vou à cidade, me salta aos olhos a sensação de que alguma coisa está errada, que a civilização está muito complexa e as coisas estão tomando um rumo que não conduz o ser humano à felicidade", reflete.

Neste sentido, a mostra Chiasma se insurge como uma reflexão-denúncia, uma reflexão-protesto, pontua. "Mas é, também, uma pintura-aspiração, um desejo que possamos ouvir". Sobre o título da mostra, ela explica que o termo Chiasma significa cruzamento, geralmente usado na biologia. "Se aplica ao entrelaçamento de cromossomos, ou do nervo óptico ao conectar ao cérebro. Achei que um termo que nos possibilita enxergar seria um bom começo para o que gostaria que fosse visto".

Desta forma, Fernanda faz um convite ao expectador de sua obra: refletir sobre a possibilidade de desacelerar o ritmo da vida, focar no aqui e no agora, aguçando os sentidos e observando a vida em suas manifestações mais sutis. "São movimentos cada vez mais complexos nas sociedades contemporâneas", lamenta. Essa dualidade é apresentada na mostra que chega à Galeria Ocre, onde estarão expostos, de um lado, oito painéis de 80x80cm da série Backrooms, que remetem ao caos e à confusão (inspirada em um vídeo do Youtube com labirinto aparentemente infinito de espaços de escritórios, como um prédio abandonado) e, na parede em frente, dois painéis de 360x160cm que representam a série A queda do céu. O título dessa série surgiu após a leitura do livro homônimo organizado pelo antropólogo francês Bruce Albert a partir das falas gravadas do xamã yanomami Davi Kopenawa.

"Tem essa questão dos povos da floresta e o alerta sobre a destruição da natureza pelo homem branco", relaciona. "Eu batizei sutilmente esta segunda série porque é característica dos povos da floresta sentar, cultivar, estar, contemplar - a exemplo do que as obras propõem." Este mesmo processo faz parte do trabalho de Fernanda Valadares. Ela explica que antes de começar uma obra costuma buscar justamente este "aquietar, ouvir, olhar", o que está em volta. "Isso suscita a dúvida se estou falando de mim ou do mundo; até descobrir que não há separação mesmo, eu sou esse mundo que se espelha. Não há uma divisão estanque entre eu e você, entre nós e eles. Há um cruzamento."

Na contramão, a artista considera que a busca incessante simbolizada pelos Backrooms lembra a civilização com "a nossa cultura", em oposição à uma vida mais simples, sugerida por Kopenawa. "Meu cruzamento na mostra é justamente sobre estas duas formas de existir: a vida corrida da cidade e a vida contemplativa do campo."

De acordo com a artista, o tema sugere ainda que se pare para pensar sobre "nossa existência e nossa efemeridade". "Perdemos muito tempo de uma maneira que não é a melhor possível. Acredito que, olhando para nossa efemeridade, possamos perceber como acabamos rápido", destaca Fernanda. "Por outro lado, é possível estender nossa vida plenamente em apenas um instante bem vivido, degustando cada momento como se fosse uma deliciosa mousse de chocolate, sentindo cada pedacinho deste 'estar aqui e agora' na vida", teoriza.