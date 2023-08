Quarteto Bibi Jazz se apresenta no Sarau do Solar nesta quarta-feira (9)

O Quarteto Bibi Jazz é a atração do Sarau do Solar desta quarta-feira (9), às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS (Praça Mal. Deodoro, 101). Misturando o jazz com ritmos brasileiros e latino americanos, a apresentação do grupo tem entrada franca, mediante doação de alimentos não perecíveis. O espetáculo ainda será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, no canal aberto 11.2, e no YouTube.



Quarteto da cidade de Porto Alegre, formado por Antonio Flores (guitarra), a cantora uruguaia radicada na cidade Bibiana Dulce, Mateus Mussatto (bateria) e Rodrigo Arnold (contrabaixo-acústico), com oito anos de existência, participou de diversos festivais de jazz pelo Brasil. Para esta apresentação o grupo insere três estilos musicais que são diretamente influenciados pelo jazz, o tango, bolero e bossa nova. Compositores como o genial Astor Piazzolla, a compositora cubana Isolina Carrillo e claro nosso grande mestre Antonio Carlos Jobim são citados neste trabalho.



No repertório do espetáculo estão canções como Alfonsina y El Mar (Ariel Ramires e Felix Luna), Preludio Para el AÑO 3001 (Astor Piazzolla, Horacio Ferrer e Angela Dania Tarenzi), Dos Gardenias (Isolina Carrillo), Sabor A Mi (Álvaro Carrillo), Cuerpo y Alma (Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour e Frank Eyton), Toda Yo (Gerald Marks e Seymour Simons), Chovendo Na Roseira (Antonio Carlos Jobim) e Inútil Paisagem (Antonio Carlos Jobim).