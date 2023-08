Grupo Instrumental Picumã comemora 10 anos com show no CHC Santa Casa

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe na próxima terça-feira (8), às 20h, o grupo porto-alegrense Instrumental Picumã para um show especial em comemoração aos 10 anos de trajetória. Reunindo os principais trabalhos do quinteto e seus parceiros, a apresentação integra a programação do Festival das Artes CHC e traz composições que transitam por ritmos da música regional gaúcha com influências e fusões de outras culturas do sul do continente. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00.Criado em 2013 por cinco músicos atuantes no cenário musical do Rio Grande do Sul, o grupo surgiu com a proposta de compartilhar ideias e experiências musicais. Formado por Paulinho Goulart (acordeon), Matheus Alves (violão), Texo Cabral (flauta), Miguel Tejera (contrabaixo) e Bruno Coelho (percussão), os músicos trazem na bagagem a atuação junto à renomados artistas em estúdios e palcos que vão além das fronteiras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Lançado em 2017, o primeiro álbum do grupo recebeu quatro indicações ao Prêmio Açorianos de Música de 2018, consagrando-se como Melhor Disco Instrumental, além de garantir o prêmio de Revelação do Ano. Já em 2021, o grupo lançou o álbum Vinda Boa Picumã+Arismar, com a participação do multi-instrumentista Arismar, do Espírito Santo. Buscando dar visibilidade para a música instrumental feita no Rio Grande do Sul e promover encontros e trocas musicais, entre 2019 e 2020, o quinteto também realizou o projeto #4QuartaAumentada, que recebeu mais de 150 instrumentistas brasileiros. Atualmente, o grupo trabalha na produção do terceiro disco.