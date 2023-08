Multiartista paraibano, André Morais prepara lançamento de seu 3º álbum autoral

Ator, diretor de cinema, músico e compositor, André Morais lança A Lira Nua, o primeiro single de seu terceiro disco autoral, Voragem. Trazendo sonoridade acústica, construído com um olhar da Paraíba e do Nordeste, o álbum vem de braços abertos para o mundo, com previsão de lançamento para setembro. Em quinteto, sua voz e mais quatro excepcionais músicos paraibanos, a obra apresenta sonoridade que paira pela África, passando por referências dos movimentos das águas da ilha de Cabo Verde, indo para os ritmos e tambores ciganos, flertando com o blues americano, até chegar ao Brasil mais profundo.

Voragem é palavra da língua portuguesa que dá significado a um fenômeno devastador da natureza, um redemoinho no mar, tudo que se leva à profundeza, ao abismo. Um movimento de morte, de finitude, mas também de renascimento e transformação. Um sentimento tão presente em nós diante de tudo que se instaurou no mundo no ano de 2020. Essa palavra, impregnada de toda força, dá nome ao novo álbum de canções autorais inéditas do artista.



A Lira Nua é a primeira canção escolhida para apresentar esse trabalho. Uma parceria de Morais com a cantora e compositora potiguar Valéria Oliveira. Abrindo a canção com os versos "Você que não me conhece, não ouviu meu canto, não roçou minha pele, aqui estou, mulher, homem, aquilo que não tem nome...", o artista demonstra sua ligação forte com o fazer poético e com a liberdade dos corpos no mundo.



Nascido na cidade de João Pessoa, Paraíba, é autor de canções em parceria com nobres nomes da música popular brasileira como Chico César, Carlos Lyra, Ná Ozzetti, Sueli Costa, Lucina e Ceumar. Já cantou e gravou ao lado de nomes como Elza Soares, Mônica Salmaso, Naná Vasconcelos e Tetê Espíndola. Lançou o seu 1º álbum, Bruta Flor, em 2011, sendo vencedor do Prêmio Nacional Grão de Música. Seu 2º álbum, Dilacerado, foi eleito um dos 100 melhores lançamentos nacionais de 2015, segundo o site Jardim Elétrico.