Pátio do Theatro São Pedro recebe feira do Poa Criativa em comemoração ao mês dos pais neste domingo (6)

Neste domingo (6), das 11h às 18h, a Praça do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe a feira multicultural Poa Criativa em edição comemorativa ao mês dos pais. Com entrada franca, as atrações deste fim de semana serão a apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre, às 11h, e, ao longo do dia, a Contação de Histórias com Ane Oliveira, a Oficina de Criação de Livretos Personalizados e a Oficina de Plantio. A POA Criativa é uma feira multicultural, que se expressa através de múltiplas linguagens artísticas. Dentre as atividades da feira ainda serão realizados, nesta edição, o show Acústico DJ Miro & Convidados, com Claudio Brasil, além da disponibilização de um espaço Kids, de uma praça de alimentação e diversas outras atividades.