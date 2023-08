Espetáculo inspirado em lendas gaúchas chega a Canoas neste sábado (5)

Buscando trazer a arte e a cultura típica gaúcha para os palcos, o espetáculo Era Uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas chega ao SESC Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340), às 16h deste sábado (05). Com classificação livre, a peça mescla técnicas de teatro, contação de histórias, dança e música para revisitar as lendas do Negrinho do Pastoreio, inspirada na versão do autor rio-grandense João Simões Lopes Neto. Os ingressos estão à venda nas unidades do SESC e no site da organização. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria ou no site da casa, por valores a partir de R$ 15,00.Com duração de 50 minutos, além de trabalhar elementos da cultura afrodescendente e gaúcha, o espetáculo traz uma reflexão sobre o bullying e a diversidade, trabalho infantil e aspectos que auxiliam na formação da identidade. Era Uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas é uma chance de voltar às próprias infâncias, valorizando as raízes e buscando a partir das crianças interiores a conexão com as crianças de hoje e com aquelas que habitam os jovens e adultos.Para o diretor da peça, Henrique Gonçalves a montagem é um espetáculo feito para infância e juventude, contando a lenda mais famosa do Rio Grande do Sul trazendo diversas camadas de interpretação que a peça propõe dentro do universo gauchesco. Com estreia em maio de 2015, é a primeira peça idealizada pelo grupo Rococó Produções, já tendo sido apresentada mais de 380 vezes, alcançado cerca de 90 mil pessoas e conquistado 23 prêmios pelo Brasil.