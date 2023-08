Machado de Assis é celebrado em evento na Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado

A Biblioteca Pública do Estado (BPE) promove o evento Machado de Assis em Quadrinhos, que será realizado neste sábado (5), às 14h, no Salão Mourisco (Rua Riachuelo, 1190). Para discutir o tema, a Gibiteca BPE convidou os integrantes do Tesla Studio, Adan Marini, Frank Tartarus e Wagner Carsten, que lançaram a obra em quadrinhos Machado de Assis: contos adaptados. O evento faz parte do programa educativo da exposição Singular Ocorrência: 184 anos de Machado de Assis, que fica em cartaz na BPE até 26 de agosto. A entrada é franca.Guilherme Smee, curador da Gibiteca BPE, comenta sobre a importância do evento ao ressaltar a posição que Machado de Assis ocupa em nossa literatura, sendo um dos maiores e mais celebrados nomes da história literária do país. “Por isso, nada mais natural que os quadrinhos também se aproximassem dessa vasta produção para acolhê-la em sua linguagem. O Tesla Studio, no RS, é um ótimo representante dessas adaptações que aproximam Machado de Assis do público, sobretudo das novas gerações", explica.Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Era filho de uma família pobre, descendente de negros alforriados e de uma portuguesa da Ilha de São Miguel. Transitou por todos os gêneros literários: teatro, crônica, conto, poesia e romance. Atuou como jornalista e crítico literário, e trabalhou, paralelamente, como servidor público.Era extremamente dedicado às letras, autodidata e talentoso, o que lhe garantiu acesso e respeito junto às altas rodas de intelectuais da época, sendo um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É considerado o maior escritor da literatura brasileira.A história da literatura brasileira divide a obra do escritor em duas fases: Romântica e Realista. Na fase romântica, os personagens de suas obras possuem características do Romantismo, no qual o amor e os relacionamentos amorosos são os principais temas abordados. São exemplos: Ressurreição (1872), seu primeiro livro, A Mão e a Luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878). Na fase realista, onde se consagrou como gênio, o autor aborda questões psicológicas dos personagens. Dessa forma, ele apresenta uma análise profunda do ser humano, com suas vontades, personalidades, necessidades, defeitos e qualidades e profundas análises psicológicas. São exemplos as seguintes obras: Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1892), Dom Casmurro (1900) e Memorial de Aires (1908).