Rodado em Porto Alegre, Depois de Ser Cinza estreia nos cinemas nesta quinta-feira (3)

"Um filme sobre os movimentos que fazemos ao longo da vida". Assim define Eduardo Wannmacher seu novo longa, Depois de Ser Cinza, que estreia nesta quinta-feira (3) nos cinemas brasileiros. Com roteiro de Leo Garcia, o filme é narrado a partir de três mulheres diferentes que se envolveram com o mesmo homem, Raul (João Campos), Isabel (Elisa Volpatto), Suzy (Branca Messina) e Manuela (Silvia Lourenço) estiveram com ele em momentos e lugares diferentes, numa trama que transita entre Porto Alegre e a Croácia. Por meio desses personagens, o longa faz um retrato dos relacionamentos contemporâneos, num mundo onde as fronteiras estão cada vez mais esmaecidas.



A rota de Raul e Isabel na Croácia parte de uma viagem do próprio Leo Garcia, que havia feito o mesmo trajeto enquanto escrevia o longa. "Eu sempre imaginei o primeiro capítulo do filme acontecendo em algum país longínquo, não tão conhecido, onde dois brasileiros despedaçados emocionalmente se encontrariam quase que por acaso. Meu pai me comentou sobre uma das cidades mais bonitas que ele tinha visitado, chamada Dubrovnik, no sul da Croácia. Vi umas fotos, e em abril de 2010, fui para lá, e fiz exatamente o trajeto que os personagens fariam. Não tenho dúvidas que vivenciar tudo aquilo foi fundamental para entender o clima da história e as transformações que as personagens passariam", explica o roteirista.



Premiado no 3º Festival de Cinema de Alter do Chão, Depois de Ser Cinza encontra sua força no trio de atrizes que interpreta personagens marcantes. Segundo o diretor, as artistas tiveram liberdade para tomar decisões sobre o roteiro e a construção do filme durante todo o processo, contribuindo para a construção física e emocional das protagonistas. Assim, surgiram mudanças e improvisos ao longo das filmagens.



Eduardo Wannmacher foi convidado para dirigir o filme pelo produtor Frederico Mendina, e trabalhou com o roteirista Leonardo Garcia na construção do projeto há mais de 15 anos. O diretor comenta que dirigir um trabalho que foi escrito por outra pessoa é sempre complexo. Mas o processo de criação conjunta é muito enriquecedor.