Coletivo Música da Casa Verde completa 10 anos com programação cultural gratuita em Esteio

O coletivo Música da Casa Verde (Rua Pastor Osmar N. Gomes, 45) celebra, neste sábado (5), seus 10 anos de trajetória com uma programação diversa. A comemoração inclui oficinas, teatro e muita música, a partir das 16h30min na sua sede, próxima à Estação Luiz Pasteur do trensurb. A entrada é gratuita. As inscrições para as oficinas podem ser feitas através de formulário neste link. A programação conta com oficinas de Yoga com Laia Sastre e de Vivência Musical com a Kiai Grupo, mostra audiovisual, discotecagem em vinil com a Dj Carol Rodrigues e apresentação de teatro do Grupo Não Recomendado. A partir das 20h, ocorrem os shows de 50 Tons de Pretas, duo formado pelas musicistas Dejeane Arrueé e Grazi Pires, com repertório especial em homenagem a Elza Soares, e da Kiai Grupo, trio de música instrumental oriundo da cidade de Rio Grande formado pelos instrumentistas Marcelo Vaz no teclado/piano, Dionísio Souza no baixo elétrico/violão e Lucas Fê na bateria.