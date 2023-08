FestFoto 2023 – uma reflexão social chega à Fundação Iberê neste sábado (5)

Neste sábado (5), a Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2000) recebe mais uma edição do Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre – FestFoto 2023. Neste ano, o conselho curatorial optou por trabalhar com uma proposta sem provocação temática como ponto de partida para desenvolver um tema. Essa curadoria sem filtro possibilitou radicalizar a escuta das práticas artísticas recentes e resultou em uma mostra que reúne do documental ao uso de inteligência artificial em trabalhos marcados pela performatividade e ficcionalização da narrativa fotográfica.



São mais de 200 trabalhos em exposição, entre fotografias e vídeos, divididos em três núcleos. Artistas convidados apresentam mostras individuais de José Diniz, Flávio Edreira e Luciana Brito, cujas trajetórias vêm sendo acompanhadas ao longo de várias edições do FestFoto.



Diniz ocupará duas salas com a exposição Pau Brasil. A mostra reúne 53 obras sobre a pesquisa que o artista vem realizando sobre biomas brasileiros há mais de uma década. Entre fotografias, vídeos, monotipias, colagens e livros artesanais, Diniz resgata a história da árvore fundadora do Brasil - curiosamente pouco conhecida por ter sido extirpada da Mata Atlântica entre os séculos 16 e 19.



As artistas Luciana Brito e Reisla Oliveira apresentam uma autoperformance para abordar a condição das mulheres negras no Brasil, enquanto Ana Leal usa a inteligência artificial para a construção de imagens e Angela Plas explora o Guaíba. Outro destaque é a ficcionalização no trabalho com performance de Marc Lathuilliere (FR).



A tragédia da Boate Kiss será relembrada na em uma das exposições. Fotografar para lembrar, coordenado por Ricardo Ravanello apresenta fotografias de caráter crítico-narrativo, resultado e expressão de sua visão política sobre a realidade. Neste projeto, ele optou pelo uso colódio úmido, técnica que surgiu nos anos 1850 e exige uma preparação maior para a execução da imagem.



A escolha pela técnica teve algumas motivações que, segundo o professor, foram descobertas na medida em que ele pesquisava e estudava sobre processos antigos de fotografia. Uma delas é que fotografar com colódio úmido é um processo lento de execução. Enquanto preparava o equipamento e explicava como seria feito, sobreviventes, pais, familiares e amigos de vítimas e profissionais que trabalharam envolvidos com o incêndio ou com suas consequências contavam suas histórias. Essa lentidão permitiu que as pessoas se revelassem.