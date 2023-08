Musical Aladdin faz temporada em agosto no Teatro do Museu do Trabalho a partir deste domingo (6)

O musical infantil que agrada crianças, adolescentes e adultos faz temporada em agosto na capital. Com números musicais, danças, figurinos e muita magia, o espetáculo Aladdin, da Cia. Ronald Radde, estará em cartaz nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto, às 17h, no Teatro do Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230). Os ingressos custam R$ 60,00 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou uma hora antes na bilheteria do teatro.Apresentada pela primeira vez ao público em 2022, a história de Aladdin, dirigida por Karen Radde, foi adaptada em um musical de uma hora de duração com canções autorais, compostas por Jennifer Franco e Thomas Picinini, coreografias pensadas pelo bailarino e coreógrafo Mauricio Miranda, figurinos coloridos, assinados pelo renomado estilista e figurinista Daniel Lion, cenários criados por Diane Sbardelotto e efeitos especiais, que fazem personagens voar em cena. No elenco, Vinicius Mello (Aladdin), Jennifer Franco (Princesa Jasmin), Evandro Soldatelli (Gênio), Daiane Oliveira (Abu), Adriano Cescani (Jafar), Vinicius Petry (Sultão) e Yuri Niederaurer (Guarda Rachid e Tapete).No clássico, um jovem pobre descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa. Agora, com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai.