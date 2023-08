Carninverno do Bloco da Laje acontece neste sábado (5)

Mesmo no clima frio do inverno, o Bloco da Laje promove a folia do carnaval. O já tradicional Carninverno da Laje, apresenta novas composições autorais, integrando o repertório novo às músicas já consagradas, o show vem com a energia do grupo, de olho no carnaval e nos novos shows que se intensificam no segundo semestre. A festa será neste sábado (5), a partir das 16h, na Banda Saldanha (Av. Padre Cacique, 1355). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 30,00.No aquece dessa festa, está o 'ricktocadisco' alcunha que o jornalista e DJ Ricardo Pont usa para compartilhar as pérolas que busca, processa e joga na pista. Eclético, prega o zero-preconceito entre as vertentes da música brasileira e rechaça a rotulagem. Na festa, o grupo traz show, teatro, reivindicação do direito da alegria, celebração da arte do encontro e da brincadeira, resistência, resgate do espaço público, da arte na rua. Muito prestigiado na cidade, o Bloco da Laje construiu seus alicerces sobre o afeto, o lúdico, a brincadeira e a irreverência como forma de se expressar e de mostrar que a alegria é um potente agente transformador. Ao longo de sua existência, abriu diálogos, construiu pontes, encantou e fez história junto a outros coletivos artísticos e carnavalescos do sul do Brasil. O coletivo que nasceu com as raízes no teatro e que tem em sua essência essa arte como fio condutor, é hoje um dos mais representativos do sul do Brasil, com premiações, apresentações em grandes festivais e um grande público que o acompanha. Formado por indivíduos vindos das mais diversas áreas de atuação, o grupo construiu um trabalho autoral cênico, musical e carnavalizado.