Livro 'Viamão 300 anos' traz tesouros ambientais da antiga capital do Estado

Obra organizada pelos jornalistas Elmar Bones e José Barrionuevo, o livro Viamão 300 anos será lançado pela Já Editores nesta quinta-feira (3), em evento que acontece das 18h às 20h, no Memorial do Rio Grande do Sul (rua Sete de Setembro, 1020). A iniciativa contou com recursos financiados pelo Pró-cultura (Lei 13.490/2010 – Sedac/RS), e patrocínio das empresas Coopernorte e Vetlog. A tiragem inicial do livro é de 2 mil exemplares, disponíveis para venda na plataforma Amazon; no site da Já Editores, e em livrarias de Porto Alegre.

Somando mais de 40 títulos em seu portfólio, a Já Editores costuma produzir obras literárias com abordagem jornalística para temas históricos - a exemplo de A Cabeça de Gumercindo Saraiva; História Ilustrada do Rio Grande do Sul e História Ilustrada de Porto Alegre. No caso da publicação sobre a cidade que já foi capital do Estado, além de particularidades históricas, o texto aborda, ainda, aspectos ambientais e econômicos da cidade, a partir de extensa reportagem feita pelo jornalista Cleber Dione, complementada por artigos do geólogo Rualdo Menegat, do históriador Vitor Ortiz e do jornalista Rogério Mendelski. O prefácio é assinado pelo também jornalista Eduardo Bueno.

Fartamente ilustrada - com 300 fotografias (ora captadas ora reproduzidas por Ramiro Sanchez), mapas e imagens de época, a obra que resgata os três séculos de existência de Viamão é distribuída em 200 páginas, divididas em quatro momentos distintos da história.

A primeira parte do livro situa e pontua as incursões pioneiras de paulistas que desceram ao estado para cassar gado, os primeiros arranchados, as primeiras estâncias, comenta Bones, que também assina a edição dos textos. Esta parte da história conta, ainda, com um artigo do Vitor Ortiz, sobre as primeiras sesmarias e ocupação da terra, a partir do exemplo da Fazenda da Boa Vista, nos Campos de Viamão, onde se formaram as primeiras povoações no Rio Grande do Sul, no início do século XVIII.

Um segundo momento do livro fala do espisódio da guerra contra os espanhóis, quando em Viamão se organizou a resistência, depois da tomada e ocupação de Rio Grande, então capital, em 1763. "O livro resgata a figura de José Custódio de Sá e Faria, engenheiro militar, arquiteto, cartógrafo e desenhista, que se tornou governador do Estado no pior momento: a capitania invadida, um comandante de armas enforcado em Lisboa, e o ex-governador na cadeia, onde morreria a espera de julgamento", resume Bones.

Conforme apuração do livro, Sá e Faria instalou o governo em Viamão, regularizou o abastecimento de água, construiu uma igreja fortaleza e ergueu trincheiras e fortes para deter a invasão. "Ele não só resistiu como chegou a ameaçar os espanhóis em Rio Grande." Por uma série de razões, o então governador do estado acabou banido da história, destaca o editor do livro. Mas enquanto esteve em Viamão, ele criou um sistema de defesa, que garantiu resistência contra os espanhóis, por mais de uma década, antes que a capital gaúcha se tornasse Porto Alegre.

A terceira parte da obra, conta com outro episódio histórico, que foi a Revolução Farroupilha. "Viamão foi um quartel general dos farrapos, que invadiram Porto Alegre a partir dali, e depois mantiveram suas principais bases na cidade, em um cerco à capital que durou cerca de cinco anos." De acordo com o jornalista, foi somente quando desalojaram os farroupilhas de Viamão, que a guerra se tornou perdida. Já o quarto momento do livro aborda os potenciais socioambientais do território e os novos empreendimentos que reanimam a economia da cidade. São empresas focadas para o ecoturismo, atividades voltadas para a natureza e agroecologia.

"Durante nosso trabalho efetivo de campo (após meses de pesquisas), iniciado em julho de 2022, descobrimos curiosidades, como oito templos budistas instalados na cidade e um grupo grande de agricultures ecológicos, que abastesce boa parte das feiras orgânicas de Porto Alegre. E foi justamente o mote da preservação dos "tesouros ambientais de Viamão" que levou Elmar Bones a liderar o trabalho de fôlego sobre o maior município da Região Metropolitana de Porto Alegre. "Viamão tem três vezes o tamanho da Capital e guarda a maior e mais diversificada reserva ambiental de um território intensamente urbanizado".

Segundo Bones, dois terços do município de aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados são áreas de preservação formadas por dois grandes parques, quatro banhados, lagoas, morros, florestas, campos e dunas. "Todas as regiões geomorfológicas que formam a paisagem natural do Rio Grande do Sul estão resumidos ali, com sua diversidade e riqueza", pontua o editor. Segundo ele, todas essas reservas estão sob grande ameaça pela ocupação desordenada, a especulação imobiliária, as lavouras de monocultura. "O parque Saint-Hilaire já perdeu 10% de sua área original para as invasões e ocupações irregulares. O Banhado Grande está cercado de lavouras de arroz e agora está entrando a soja, no Monte Verde há projeto de um lixão em cima de um aquífero", alerta.