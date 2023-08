Peça de teatro 'Um Fascista no Divã' retorna aos palcos em agosto

A Zona Cultural receberá, nos dias 04, 05, 11 e 12 de agosto, uma nova temporada do espetáculo Um Fascista no Divã, realizado pelo GrupoJogo. O grupo de teatro retorna com as apresentações após sucesso de outras duas edições, e tendo sido a primeira peça teatral a esgotar os ingressos do festival Porto Alegre em Cena.

O ator Vinícius Meneguzzi estará atuando em dois papéis em cena, representando um psicólogo e seu paciente, que está sendo tratado por tendência a comportamento fascista. A trama busca analisar as motivações da personagem, fazendo uma crítica à visão de extrema-direita, e sua ascensão no Brasil, relacionando com as teorias do sociólogo Theodor Adorno. Inspirado no texto homônimo de Márcia Tiburi, dirigido por Alexandre Dill e com dramaturgia e direção audiovisual de Gabriel Pontes, a peça Um Fascista no Divã estará a mostra nas duas primeiras sextas e sábados do mês de agosto, sempre às 20 horas.