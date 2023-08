Vanessa da Mata faz show celebrando 20 anos de carreira no Auditório Araújo Vianna

Vanessa da Mata retorna a Porto Alegre com Vem Doce, espetáculo inspirado pelo seu novo álbum e por seus 20 anos de carreira. O show acontece neste sábado (5), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Dividido em três atos, o concerto tem direção assinada por Jorge Farjalla e traz a artista revisitando sua trajetória pessoal e musical. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 100,00.Olhando suas duas décadas de história musical pelo retrovisor, Vanessa une as novas canções aos títulos clássicos de sua carreira, agora reimaginados para o universo criativo do projeto. Em espetáculo com pinta teatral, cada um dos atos conta com um cenário diferente, inspirados por grandes nomes do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi, Hélio Eichbauer, entre tantos outros. Vem Doce oferece a potente voz da artista ao lado de sua talentosa banda em um espetáculo que une elementos de grandes gêneros da música e cultura brasileira.