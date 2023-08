Após trajetória em festivais, fantasia infanto-juvenil Despedida estreia nos cinemas nesta quinta (3)

Nesta quinta-feira (3), a dupla de cineastas Luciana Mazeto e Vinícius Lopes volta aos cinemas com seu segundo longa, Despedida. Tendo o interior do Rio Grande do Sul como pano de fundo, o filme estreia em Porto Alegre na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro 1085), com sessão seguida de debate com os diretores no sábado (5), às 18h30min. Com distribuição da Elo Studios e produção da Pátio Vazio, o longa convida o público jovem ao drama familiar de Ana (Anaís Grala Wegner) que acaba de perder a avó. Ao viajar até o interior do Rio Grande do Sul para o funeral, situações nada comuns começam a acontecer, quando a garota avista a figura de sua avó entrar na floresta perto de casa. Curiosa, Ana decide segui-la entre as árvores e descobre um mundo nunca antes visto. No caminho, a garota percebe que, para resolver uma antiga desavença da família, precisa resgatar o mundo imaginário de sua mãe que foi abandonado e esquecido na mata onde enterrou sua infância. Mas, neste caminho, Ana esbarra em bruxas, criaturas estranhas, vilões de fábulas e um cão feroz que guarda a passagem para esse mundo fantástico.Antes de chegar aos cinemas, Despedida foi o vencedor das categorias Melhor Atriz e Melhor Direção de Arte, do Festival de Gramado (2022), e vencedor de Melhor Longa na Competição Nacional, do Fantaspoa (2022). O filme também esteve presente na 45ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo (2021) e Olhar de Cinema de Curitiba (2021).O filme, que reúne diversas sequências em animação e utiliza efeitos visuais especiais, responsáveis por envolver ainda mais o público, participou dos encontros de coprodução Plataforma Lab, em 2016, e Brasil CineMundi, em 2017, onde recebeu uma menção honrosa do júri.