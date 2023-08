Psiquiatra Neusa Sica da Rocha faz sua estreia como escritora e lança livro neste sábado (5) no Memorial do Theatro São Pedro

Com a obra Eu, livro: a visita do beija-flor (Editora Artes e Ofícios, R$ 59,00, 160 páginas) , a psiquiatra Neusa Sica da Rocha estreia como escritora. O lançamento do livro com sessão de autógrafos acontece neste sábado (5), às 16h, no Memorial do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, nº 1). A obra resgata um discurso de amor e documenta em 50 textos de diferentes estilos uma ode ao fazer literário e documenta sua história. Na obra, as histórias de uma família que teve que aprender a conviver com a ditadura como pano de fundo. Um registro histórico. Um relato coletivo de uma época que marcou o Brasil e a América Latina, atingindo de alguma forma, a todos. Instintivamente, Neusa escolheu o verbo livrar e o Beija-Flor para o título. Ele, um pássaro nativo das Américas, que não existe no Velho Mundo. Aqui ele fica suspenso no ar, mais precisamente no paralelo 30º Sul. Em sua espécie, as fêmeas são maiores que os machos. Já o verbo, remete ao vocábulo livro, mas vai muito além: trata da liberdade e de libertar.