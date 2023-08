Espetáculo de bonecos de luva entra em cartaz no Teatro Oficina neste sábado (5)

A Cia Caixa do Elefante Teatro de Bonecos apresenta Bom pra cachorro – O Espetacular Circo Theatro do Abelardo no Teatro Oficina do Complexo Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n) aos sábados e domingos do mês de agosto, com sessões sempre às 16h. O espetáculo de bonecos entra em cartaz neste sábado (5) e segue até o dia 27 de agosto. Os ingressos já estão disponíveis no site e na bilheteria do teatro, por valores a partir de R$ 40,00.Inspirada nos shows apresentados nos circos teatros que circulavam nas cidades do interior do país, Bom pra cachorro se espelha em uma montagem sem feras ou números grandiosos, em que pequenas tendas de pau fincado foram, por muitos anos, uma inusitada e atrativa forma de entretenimento popular.Pegando essa estética e conceito emprestados, a Caixa do Elefante – Teatro de Bonecos transpõe este espírito de comunhão teatral para a linguagem dos bonecos de luva, técnica tradicional do grupo desde sua fundação fazendo referência aos autores de sua primeira montagem teatral e também celebrando os 32 anos do Abelardo – o cachorro ator e mestre de cerimonias de suas peças.Nos espetáculos das tendas de pau, eram apresentados números circenses e musicais intercalados por esquetes cômicas. As piadas eram construídas a partir de informações obtidas nas conversas de bares e feiras, quando o artista popular estabelecia os primeiros contatos com seu público. A estrutura dramática dos textos possibilitava improvisos e citações de personalidades, fatos e expressões regionais, agregando a velhos textos um frescor comunicativo que conquistava a empatia do espectador pela sua identificação com personagens.