Curta documental sobre o artista Wilson Cavalcanti será exibido nesta quinta (3) na Casa de Cultura

Cava, o documentário sobre a vida e obra do artista Wilson Cavalcanti tem pré-estreia nesta quinta-feira (3), às 19h30, na Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Após a exibição, será realizada uma conversa entre o artista Wilson Cavalcanti e os diretores da obra cinematográfica, Hopi Chapman e Karine Emerich. A entrada para o evento é gratuita, com vagas limitadas a 70 lugares, por ordem de chegada.O curta apresenta registros biográficos de seis décadas de atuação do artista, mais conhecido como Cava, abordando sua ampla produção em gravura, pintura e desenho. O filme reúne depoimentos do próprio artista e de outros artistas e especialistas na área, como Anico Herskovits, Felipe Caldas, Gustavo Nakle, Julio Zanotta, Michelle Cavalcanti, Paulinho Chimendes e Vera Chaves Barcellos, idealizadora do filme.Cava integra o projeto A obra e a contribuição de Wilson Cavalcanti para a arte do Rio Grande do Sul, que visa celebrar e homenagear o percurso do artista, reconhecendo a importância de seu legado no campo das artes visuais. A produção é de Katiana Ribeiro, com apoio institucional da Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Em breve, o filme será exibido em Viamão, município em que o artista vive e trabalha, além de outras cidades relacionadas à sua trajetória.