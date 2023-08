Espaço 373 recebe homenagem a Amy Winehouse e Rita Lee e show do The Jazz Passengers neste final de semana

Nesta sexta-feira (4), às 21h, o Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe um encontro entre Amy Winehouse e Rita Lee no show Almas Rebeldes, de Deborah. O novo projeto da cantora, compositora e atriz catarinense convida o público para vivenciar uma noite visceral, homenageando duas grandes artistas que transcenderam fronteiras e deixaram um legado significativo na música. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 35,00. No sábado (5), às 21h, os músicos do The Jazz Passengers apresentam arranjos dinâmicos para obras consagradas e conhecidas do grande público de jazz, como Caravan (Duke Ellington), Song For My Father (Horace Silver), Old World, New Imports (Hank Mobley) e Ceora (Lee Morgan). Ingressos a partir de R$ 35,00 na Sympla. O grupo é composto por Bruno Silva (trompete/flugelhorn), Javi Contrera (tenor), Pedro Saul (piano), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Bruno Braga (bateria). A noite contará, ainda, com as participações especiais de Marcelo Figueiredo (tenor/barítono) e Chico Gomes (flugelhorn), além de outros convidados e uma jam session com músicos presentes que quiserem subir ao palco.O show de sexta tem direção de Túlio Fernandes e integra música com elementos teatrais e performáticos. Acompanhando Deborah no palco estarão Laura Araujo (guitarra), José Baronio (baixo) e Gabriel Carabala (bateria).