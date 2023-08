Unimúsica 2023 celebra o Carnaval com atividades a partir desta quinta-feira (3)

Um dos projetos culturais mais longevos de Porto Alegre, o Unimúsica elege o Carnaval como tema neste ano. A programação gratuita começa nesta quinta-feira (3) e segue até o dia 18 de agosto, na Ufrgs, com shows, oficinas, conferências, apresentação de trabalhos e rodas de conversas, formando um mosaico sobre as escolas de samba, as subjetividades negras e as contribuições do carnaval para a cultura brasileira. Abrindo a programação, a Velha Guarda da Mangueira faz show nesta quinta-feira, às 20h, no Salão de Atos da Ufrgs (avenida Paulo Gama, 110). Reunindo sambas de exaltação, sambas de terreiro e sambas-enredo campeões de carnavais, a apresentação é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Ingressos na plataforma Sympla.

O Carnaval é lugar de produção de saberes e culturas. Em 2023, o Unimúsica apresenta Alô, harmonia!, uma programação que leva o universo das escolas de samba para o palco do Salão de Atos da Universidade. O projeto abre alas para a comunidade do samba e aposta nas diversas contribuições que os saberes do carnaval têm a oferecer à sociedade.

Serão quatro shows, nos dias 3, 4, 17 e 18 de agosto, quintas e sextas-feiras, sempre às 20h. Seguindo a Velha Guarda da Mangueira na programação musical, a segunda noite, que acontece nesta sexta-feira (4), traz o show Reminiscências, enaltecendo o carnaval de Porto Alegre. Na ocasião, o grupo Afro-Sul Odomodê apresenta uma releitura de desfiles realizados pelas escolas de samba da cidade, tanto no Complexo Cultural do Porto Seco, como na Avenida Carlos Alberto Barcellos, o Roxo.

Na última semana da programação, as duas mais premiadas escolas de samba do carnaval de Porto Alegre, Bambas da Orgia e Imperadores do Samba, dividem a noite do dia 17 de agosto e compartilham os principais sambas-enredos de suas histórias com o público do Salão de Atos. Para fechar os trabalhos do Unimúsica 2023, está previsto o espetáculo Aos Mestres, Com Carinho (18/08), concebido especialmente para o encerramento da programação e que busca valorizar e resgatar a memória do Carnaval de Porto Alegre, prestando homenagem a personalidades marcantes dessa história.

O título escolhido para esta edição evoca o clássico bordão do intérprete Carlos Medina (1947-2011), "alô, harmonia!", e sinaliza um desejo do projeto: a valorização da memória viva do Carnaval de Porto Alegre. Ao eleger o carnaval das escolas de samba como tema, o projeto destaca a contribuição das tradições africanas e afro-brasileiras, que historicamente renovam suas ligações com a ancestralidade a partir de toques, cantos e danças que fundamentam nossa cultura.

Além das performances artísticas, o Unimúsica 2023 promove debates sobre o carnaval enquanto campo de conhecimento. Para isso, traz na programação seminários, nos dias 10 e 11 de agosto, no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). No painel, dois grandes especialistas e pesquisadores do carnaval no Brasil vêm do Rio de Janeiro: o escritor e cancionista Nei Lopes, doutor honoris causa pela Ufrgs e Prêmio Jabuti, que teve obras gravadas por grandes nomes da música; e Milton Cunha, coreógrafo, designer de figurinos e comentarista de carnaval da Rede Globo. Os seminários ainda incluem duas rodas de conversa com representantes do Carnaval local e apresentação de trabalhos de pesquisa e experiências com o tema nos âmbitos do ensino e extensão.

Ainda na concentração, antes do Unimúsica começar, o público é convidado a vivenciar a cultura das escolas de samba em oficinas. Barracão, que inaugura as atividades deste ano, dá aos inscritos a oportunidade de aprender a confeccionar seus próprios adereços para a folia. Bateria do Unimúsica, por sua vez, possibilita a experiência com ritmos e instrumentos musicais próprios dessa formação. Há ainda a oportunidade de se aproximar dos mestres de uma das mais tradicionais e antigas agremiações do país participando de um encontro com a Velha Guarda Musical da Mangueira.

Toda a programação do Unimúsica 2023: Alô, harmonia! é gratuita. Os ingressos devem ser retirados pelo Sympla, com a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas neste link