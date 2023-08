Sapo Boi e Quarto Sensorial fazem show nesta quinta-feira (3) no Ocidente

Nesta quinta-feira (3), às 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) vira palco para as bandas Sapo Boi e Quarto Sensorial apresentarem um show em conjunto. Os grupos gaúchos se unem para tocar seu material autoral, dentro do projeto Ocidente Acústico. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00. Formada em Porto Alegre pela dupla Rodrigo Coiro (bateria) e Arthur Vivan (voz e outros instrumentos), a Sapo Boi traz uma sonoridade roqueira, com influências que passam pelo rock clássico, hard rock, punk e alternativo da década de 90. Já a instrumental Quarto Sensorial, formada pelo trio Martin Estevez (bateria), Carlos Ferreira (Guitarra) e Bruno Vargas (baixo), tem quase 12 anos de estrada no cenário alternativo nacional, misturando o rock alternativo, o metal, a psicodelia, o grunge, o punk e o jazz.