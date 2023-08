Revolucionária e de apelo popular

O monólogo Nasci pra ser Dercy, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século XX. O espetáculo chega a Porto Alegre para apresentações no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), na sexta-feira e sábado, às 20h, e no domingo, às 18h. Ingressos no site e na bilheteria da casa, a partir de R$ 25,00.

Concurso Zola Amaro para cantoras líricas

A segunda edição do Concurso Zola Amaro para Cantoras Líricas, realizado pela Orquestra de Câmara da Ulbra em parceria com a Agenda Lírica, está com inscrições abertas. Podem participar cantoras líricas profissionais, amadoras ou estudantes a partir de 18 anos, que deverão enviar três vídeos, sendo duas árias do repertório proposto e uma ária de livre escolha. As inscrições serão recebidas até o dia 20 de agosto, em agendalirica.wixsite.com/concurso-zola-amaro.

As 10 finalistas serão anunciadas em 9 de setembro. A prova final será realizada em concerto da série Domingo Clássico com a Orquestra da Ulbra, no dia 22 de outubro. Serão premiadas três cantoras com certificado e prêmio em dinheiro. A vencedora ainda ganhará uma viagem a Milão (Itália), oferecida pela assessoria Cidadania Italiana, e uma das finalistas será sorteada para a semifinal do Concurso Maria Callas 2024, em São Paulo.