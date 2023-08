Gravura Galeria de Arte oferece novas oficinas de arte em agosto

desenvolver no mundo das artes através de aulas e oficinas. Durante o mês de agosto, a Gravura promove uma série de cursos que abrangem diferentes idades e níveis de conhecimento, com uma equipe de seis professores especializados em cada uma das áreas, que abrangem desenho, pintura, aquarela e colagem. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas através do e-mail Além das exposições, a Gravura Galeria de Arte (rua Cel. Corte Real, 647) oferece ao público a oportunidade de se. Durante o mês de agosto, a Gravura promove uma, com umaem cada uma das áreas, que abrangem. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3333-1946 ou whats (51) 99718-9258. Confira os cursos ofertados:

Oficina de pintura com professor Rodrigo Corrêa:



O Professor Rodrigo Corrêa ministra as oficinas de desenho, aquarela e pintura acrílica e óleo para adultos, que atendem tanto quem está começando no mundo da arte, quanto quem já trabalha no meio e quer aprimorar seus conhecimentos. Além dessas oficinas contínuas, o professor também oferece aulas de oxidação e ferrugem para artistas. Com duração de quatro encontros, o curso é voltado para artistas experientes ou iniciantes e ensina técnicas de pintura e oxidação em zinabre, mostrando como o processo acontece em diferentes tipos de metais, como prata, ouro e cobre.



As oficinas acontecem nas segundas, terças ou quintas pela manhã, das 9h30min às 12h30min, ou à tarde, das 14h às 17h e iniciam dia 7 de agosto.



Oficina de aquarela e pintura com professora Stella Copstein Courtes:



A professora Stella Copstein Courtes ministra as oficinas contínuas de desenho, aquarela e pintura para adultos, que atendem tanto quem está começando no mundo da arte, quanto quem já trabalha no meio e quer aprimorar seus conhecimentos.



As oficinas ocorrem sempre nas quartas-feiras, das 14h30min às 17h30min e iniciam dia 9 de agosto.



Oficina de Pintura e Colagem com Ana Zavadil:



A pintura e a colagem sobre tela oportunizando a liberdade de expressão por meio da gestualidade. Movimento é soltura para construir narrativas. As aulas com a professora Ana Zavadil são voltadas para artistas que desejam aprimorar ou conhecer novas técnicas, bem como para iniciantes na pintura. O curso é realizado nos meses de agosto, setembro e outubro, com um total de nove aulas.



As aulas ocorrem nas quartas-feiras, das 14h30min às 17h30min e iniciam dia 9 de agosto.



Curso rápido de Collage ao alcance das mãos com Gládys Neves:



Ministrado pela arquiteta e professora Gladys Neves, os participantes vão conhecer a técnica chamada Collage, sua linha do tempo, seus artistas e, principalmente vão ser habilitados a manifestarem-se através desta forma de arte democrática que exige apenas papel, tesoura e cola. Serão três aulas direcionadas a artistas, arquitetos e todos que tenham interesse em conhecer a técnica.



As aulas acontecerão às terças-feiras das 14h30min às 17h30min a partir de 15 de agosto.



Laboratório de Criação: Tempos e maneiras de fazer e pensar o processo com Alexandra Eckert



Escuta, acompanhamento, assessoramento e supervisão de processos de criação artística com a artista visual e professora de artes, Alexandra Eckert. O curso é para no máximo cinco pessoas. Serão quatro encontros semanais que iniciam no dia 17 de agosto, quinta-feira, às 14h30min, com investimento de R$640.



Encontro com o fazer e pensar o processo artístico da professora Alexandra Eckert:



Encontro com objetivo de oferecer ao artista um espaço de fala individual em que seus processos de criação e reflexão serão acompanhados e assessorados por um profissional com experiência na supervisão de projetos, exposição e curadorias de arte. Os encontros ocorrem nas quintas-feiras às 10h e iniciam dia 17 de agosto, sendo necessário agendamento prévio para participar com investimento de R$ 160.



Oficina de pintura e criatividade para crianças e adolescentes com Kelly B. Martinez:



A oficina pintura e criatividade, voltada para crianças e jovens de seis a quinze anos, será ministrada pela professora de artes visuais Kelly Martinez, nas sextas feiras no turno da manhã das 9h30 às 11h30min, e abordará pintura, modelagem, desenho e outras técnicas artísticas.



Com o objetivo de prestar um atendimento individualizado, as oficinas que ocorrem na galeria, contam com pequenas turmas de até seis alunos (exceto o laboratório e o encontro com a professora Alexandra Eckert). O espaço é amplo, agradável e climatizado junto ao jardim de esculturas. Para os adultos, o investimento é de R$ 550 por mês, com uma aula de 3h semanais, enquanto para crianças e adolescentes o valor é de R$ 450 mensais com uma aula por semana de duas horas.