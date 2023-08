Monólogo Nasci pra ser Dercy protagonizado por Grace Gianoukas chega a Porto Alegre neste final de semana

O monólogo Nasci pra ser Dercy, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século XX. Dercy Gonçalves (23/06/1907–18/07/2008) faleceu há 15 anos, aos 101 anos, sem que jamais tenha havido nos palcos brasileiros uma peça que a homenageasse. O espetáculo chega a Porto Alegre para três apresentações no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), na sexta (4) e sábado (5), às 20h, e no domingo (6), às 18h. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 25,00.Desde a estreia, no dia 13 de janeiro, em São Paulo, o espetáculo faz um enorme sucesso de público e crítica, com temporada prorrogada na cidade. A turnê nacional começou em maio e o sucesso continua por toda a cidade em que passa. O texto busca unir o apelo popular e o carisma de Dercy a uma profunda pesquisa que mostra a importância, muitas vezes ignorada, da atriz para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina, bem como sua inquestionável singularidade.Desbocada e defensora da mais profunda liberdade, era muito recatada em sua vida íntima, chegando a se casar e enviuvar anos depois ainda virgem. Contestava frontalmente a censura da ditadura militar, mas se recusava terminantemente a levantar bandeiras políticas específicas que não fossem a da irrestrita liberdade e do respeito a todas as formas de existir.A atriz se consagrou como vedete do Teatro de Revista, mas sua maior contribuição ao nosso teatro se deu ao levar essa expertise para a comédia popular, que ela revolucionou inteiramente, trazendo textos fundamentais para o Brasil e instaurando uma nova forma de interpretar, que rompia com todos os padrões e inaugurava em nossos palcos uma representação genuinamente brasileira. Amada por quase todo o país, Dercy Gonçalves é uma figura largamente reconhecida, mas pouco conhecida de fato.