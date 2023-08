Ian Ramil apresenta novo álbum, Tetein, em show nesta quinta-feira(3)

Nesta quinta-feira (3), às 20h, o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) vira palco para Ian Ramil apresentar seu mais novo álbum, Tetein. No espetáculo, direção, cenário e iluminação servem como amplificadores simbólicos e sensoriais para que a música seja a grande protagonista. O norte criativo é o mesmo que guiou o disco: "tetein", ou seja, "pouquinho", "pequeno", significado da palavra inventada por Nina, filha de Ian, quando começou a falar. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 20,00. No roteiro, Ian apresenta o repertório do disco homônimo, canções de seus álbuns anteriores IAN (2014) e Derivacivilização (2015), além de releituras dos clássicos como Pra viajar no cosmos não precisa gasolina, de Nei Lisboa, Felicidade, de Lupicínio Rodrigues e Paranoid android, da banda inglesa Radiohead. Ian Ramil (voz e violão) é acompanhado por dois músicos que gravaram o álbum com ele: Pedro Petracco (voz, controladores, pads e percussões) e Bruno Vargas (voz, baixo, controladores). Como convidados especiais receberá o pai, Vitor Ramil (voz e violão), Clarissa Ferreira (violino), Julio Rizzo (trombone), Thayan Martins (percussão) e João Ortácio (violão 7 cordas).Compositor, cantor, músico, produtor e diretor, Ian Ramil ganhou o Grammy Latino 2016 de 'Melhor Disco de Rock em Língua Portuguesa' e recebeu a indicação de 'Artista Revelação' com o álbum Derivacivilização, de 2015. Por esse trabalho, recebeu ainda o Prêmio Açorianos, na categoria Melhor Compositor. Com seu primeiro disco, IAN (2014), recebeu o Prêmio APCA como Artista Revelação. Faz parte do show Casa Ramil, espetáculo que criou ao lado de seu pai, seus tios e primos: Kleiton, Kledir, Vitor, Gutcha, Thiago e João. Ian estudou artes cênica no Departamento de Artes Dramáticas da Ufrgs (DAD) e fez Formação de Atores e Estilos Cênicos no TEPA. Entre 2005 e 2011 trabalhou como ator e diretor, atuando em dezenas de espetáculos, filmes e séries. Dirigiu dois espetáculos: Peru, NY e Órfão - O Tempo Sem Ponteiros.