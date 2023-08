Espetáculo experimental de sapateado acontece em Porto Alegre

O espetáculo “O Verso do Avesso ao Reverso”, uma apresentação de sapateado americano da companhia Cia Claque, promete agregar diversas linguagens, combinando vozes, fragmentos, jogos de cena e de luz, música e poesia em uma composição única, que acontece em Porto Alegre, no dia 5 de agosto, no espaço Força e Luz.

O elenco da companhia propõe uma apresentação que "foge do óbvio", em um trabalho que mescla repetições, apagões, memórias, trejeitos, euforias, ritmos e disritmias. O espetáculo da companhia convida o público "ao avesso do verso", a pensar-se inversamente no jogo rítmico que compõe O Verso do Avesso ao Reverso.



"Um espetáculo ousado que busca aproximar-se de um sapateado que exiba mais do que a técnica, mas que trate da poesia da vida, ou que se faz de vida ao poetizar com os pés os versos adversos da própria poesia vivida", define a companhia.

LEIA TAMBÉM: Geda Cia de Dança celebra 40 anos de atividade artística no Teatro Oficina Olga Reverbel

SERVIÇO



O quê: O Verso do Avesso ao Reverso - Espetáculo de Sapateado Americano Contemporâneo da Cia Claque - Companhia de Sapateado de Porto Alegre.

Quando: 05 de agosto de 2023, às 18:00

Onde: Espaço Força e Luz, Rua dos Andradas, 1223, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

Quanto:

- Inteira R$ 40,00

- Meia-Entrada na Bilheteria do Teatro no valor de R$ 20,00