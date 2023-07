Sala Redenção e Instituto Cervantes apresentam mostra de filmes em língua espanhola

De 1 a 3 de agosto, a Sala Redenção recebe a mostra “Histórias que não te contaram”, realizada pelo Instituto Cervantes, em parceria com o Festival Ibero-americano de Cinema de Huelva. A programação reúne os filmes vencedores do “Colón de Oro - Mejor Película” (a maior premiação do Festival de Huelva) das edições de 2016, 2018, 2020 e 2021.



“Histórias que não te contaram” apresenta filmes de diferentes países da América Latina, expressando a diversidade da cinematografia do continente. Produzido na Argentina, “Planta Permanente” (2019) problematiza a exploração e a precariedade nas relações de trabalho. “Miriam Mente” (2018) e “O Outro Tom”, representantes, respectivamente, da República Dominicana e do México, retratam problemas sociais a partir da perspectiva de dramas familiares. A programação finaliza com “Pizarro” (2016), documentário colombiano que aborda o assassinato do comandante do M-19 Carlos Pizarro por meio das memórias de sua filha.



As sessões têm entrada franca e são abertas à comunidade em geral. O cinema da UFRGS está localizado no campus central da Universidade, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333.







SERVIÇO:



“HISTÓRIAS QUE NÃO TE CONTARAM”



De 1 a 3 de agosto



Sala Redenção - Cinema Universitário



Rua Eng. Luiz Englert, 333 - campus central da UFRGS



Entrada franca



Site - ufrgs.br/difusaocultural



Instagram - @salaredencao



Mostra realizada pela Sala Redenção e pelo Instituto Cervantes, com a parceria do Festival Ibero-americano de Cinema de Huelva















PROGRAMAÇÃO:







O OUTRO TOM



(dir. Rodrigo Plá | México | 2021 | 111 min)



Elena é uma mãe solo e depende da ajuda de programas sociais para sobreviver. Seu filho, Tom, tem dificuldades de comportamento e é estigmatizado na escola como uma criança problemática. Além disso, a ausência do pai faz parte do complicado vínculo entre os dois.



01 de agosto | terça-feira | 16h







MIRIAM MENTE



(dir. Natalia Cabral, Oriol Estrada | República Dominicana, Espanha | 2018 | 90 min)



Filha de pai negro e mãe branca, Miriam é uma jovem prestes a comemorar o aniversário de 15 anos e apresentar o namorado negro para a família. Em meio a tantos conflitos e mudanças da adolescência, Miriam não sabe como lidar com as expectativas da mãe.



02 de agosto | quarta-feira | 16h







PLANTA PERMANENTE



(dir. Ezequiel Radusky | Argentina | 2019 | 78 min)



Lila é a zeladora zeladora de um escritório há 30 anos. Ela decide mudar um pouco a rotina do lugar ao pedir para a gerência a autorização para reformar o refeitório do local. Mas sua pequena revolução é recebida com grande resistência.



02 de agosto | quarta-feira | 19h







PIZARRO



(dir. Simon Hernandez | Colômbia | 2016 | 81 min)



Ao encontrar uma carta que seu pai, Carlos Pizarro, lhe escreveu há 30 anos, Maria José se dispõe a investigar sua morte e divulgar um capítulo da história de seu país, silenciada pelo medo e pela violência.



03 de agosto | quinta-feira | 16h