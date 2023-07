Cantor e empresário Edgar Pozzer morre aos 84 anos

Faleceu, na manhã do último sábado (29), o cantor e empresário Edgar Pozzer. Nascido em 1938 na cidade serrana de Galópolis, Pozzer tinha 84 anos. A morte foi confirmada em rede social do cantor e o velório aconteceu no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre, na tarde de sábado.

reportagens Porto Noite Alegre, publicada no Jornal do Comércio Além de ter se destacado na música, como empresário comandou por décadas o empreendimento Girasole, a mais longeva casa noturna de Porto Alegre, como anotou o jornalista e pesquisador Marcello Campos na série de

Na nota de falecimento, amigos e conhecidos demonstraram em comentários todo o carinho e admiração pelo gaúcho que contribuiu para fomentar a cultura e a vida social da Capital.

Francisco Ricardo Bueno comentou: "Grande Edgar!! Está no céu cantando junto de Deus. Obrigado pela oportunidade de poder tocar no Girasole". Iara Velloso Da Silveira escreveu: "Foram muitos anos de convivência, com o Conjunto Baldauff, éramos uma grande família. Muito triste".

Conjunto Melódico de Norberto Baldauf (1953-2010) , referido na postagem de Iara, era o grupo mais popular de bailes do Rio Grande do Sul e trouxe ainda mais visibilidade ao cantor, que permaneceu como crooner por mais de uma década no conjunto.

A trajetória na música, no entanto, começou bem mais cedo, ainda na década de 1940, com a mudança dos Pozzer para Canela, onde o restaurante aberto pelo pai serviu de palco para o adolescente, que não demorou a conquistar prêmios na rádio local.

na Reportagem Cultural publicada pelo Jornal do Comércio em novembro do ano passado sobre o Girasole Conforme o jornalista Marcello Campos,, o período de serviço militar do cantor em Caxias do Sul foi aproveitado nas horas vagas com atuações na Orquestra dos Irmãos Guerra, o que encorajou o jovem de 20 anos a tentar a sorte na Porto Alegre de 1958.

Pozzer logo conseguiu chamar a atenção pelos dotes vocais, beleza e repertório – a conquista do segundo lugar nacional no concurso A Voz de Ouro ABC o catapultou a programas próprios na Rádio Farroupilha e TV Piratini, já merecedor dos apelidos de "Diabo Loiro" e "Cantor-Galã".

Maria Helena Rocha, esposa de Pozzer, relembra que o cantor era uma "pessoa incrível, muito querida por todos, com uma voz maravilhosa". Pozzer também foi o primeiro a cantar músicas em italiano no Estado e embalou a história de muitos casais com canções românticas. "Muita gente se apaixonou dançando a música que ele cantava", conta.

Girasole, parte da história de Edgar Pozzer

Aos 32 anos, já consagrado por sua música, Edgar Pozzer investiu, em sociedade com o primo Carlinhos Vial e o tecladista Heitor Barbosa, naquela que seria a casa noturna mais longeva de Porto Alegre até hoje: a Girasole, no bairro Santana. Inaugurado em 20 de julho de 1970, o espaço teve frequentadores assíduos durante 47 anos, até fechar as portas em 2017.

"Mais do que clientes, ele tinha amigos. Era muito querido por todos. Famílias inteiras passaram por lá. Os pais levavam os filhos e contavam que tinham se conhecido na Girasole, ao som das músicas românticas", rememora Maria Helena.

O cantor se apresentou até os 81 anos, mas a esposa garante que a música nunca deixou a vida do eterno apaixonado. Em viagens de carro, por exemplo, Pozzer continuava soltando a voz. Há cerca de 1 ano e 8 meses, ele estava em luta contra um câncer.

O casal viveu junto por 35 anos. "O grande amor da minha vida", diz Maria Helena. Além da mulher, Pozzer também deixa dois filhos, Isabella e Edgar Júnior, frutos do primeiro casamento com Salli Regina. No próximo dia 24 de setembro, o cantor completaria 85 anos.