Piratini publica decreto regulamentando Lei Paulo Gustavo

Nove editais deverão ser lançados pelo governo do Estado no mês de agosto destinados ao setor cultural, com destinação de recursos da ordem de R$ 90 milhões. Serão quatro para o setor audiovisual, somando R$ 66 milhões, e cinco para demais setores culturais, com R$ 24 milhões. As informações são da Secretaria da Cultura do Estado.





Dúvidas podem ser encaminhadas pelos e-mails A viabilização da iniciativa já pretendida pelo governo gaúcho se consolida a partir da publicação do Decreto 57.122/2023, que regulamenta a aplicação e a gestão dos recursos recebidos em razão da Lei Paulo Gustavo (LPG - Lei Complementar 195/2022), no Rio Grande do Sul. A LPG prevê o repasse de R$ 3,862 bilhões do Fundo Nacional da Cultura (FNC) a estados, a municípios e ao Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais voltadas ao setor cultural, por conta dos efeitos da pandemia de covid-19.O montante soma-se aos R$ 104 milhões já disponibilizados pela União aos 486 municípios gaúchos que submeteram planos de ação solicitando os recursos.Para participar, é necessário o registro junto ao Cadastro Estadual de Produtor Cultural. A solicitação pode ser feita no site www.procultura.rs.gov.br, acessando a opção Novo Cadastro. Como requisitos para o cadastramento, o proponente precisa ter sede no Rio Grande do Sul, o projeto deve ter finalidade cultural relacionada às atividades econômicas e possuir ato constitutivo.Dúvidas podem ser encaminhadas pelos e-mails [email protected] [email protected] e pelo telefone (51) 3288-5405.