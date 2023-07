Em homenagem ao Bicho Papão

Com roteiro e canções do compositor, ator, dramaturgo e cantor Antônio Carlos Falcão, o espetáculo cênico-musical Fantasmagórico — um Show do Além irá abrir a VII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres, com sessões às 19h desta sexta-feira (4) e no sábado (5). As apresentações acontecem na sala de espetáculos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre (av. Loureiro da Silva, 255) e terão entrada gratuita. A distribuição de senhas terá início nesta terça-feira (1), das 9h às 18h, no Memorial da Câmara. No sábado, a bilheteria vai ser aberta às 18h30min, se ainda houver disponibilidade de ingressos.

Atração pensada para todas as idades, o trabalho tem direção cênica de Carlos Ramiro Fensterseifer e direção musical de Rafael Rodrigues - que também está em cena, ao lado de Falcão e sua banda "monstruosa". Tudo se passa dentro de um pequeno porão assombrado, onde acontece um show para homenagear o Bicho Papão.

Enquanto aguardam a chegada da entidade homenageada, um grupo de músicos liderado pelo cantor Fantaslino (personagem de Antônio Carlos Falcão) executa um repertório de 17 canções com letras bem-humoradas, cuja temática principal é o medo. "Não é um musical de gênero, mas sim, um desfile de gêneros, bem variado: tem jazz, blues, (três) sambas, mambo, rock, uma canção meio russa meio polca, entre outras", comenta Falcão. "Acabou formando uma dinâmica que fica diveritida, pois o roteiro das músicas vai conforme vamos contando a história."

Ao lado de Falcão, no palco estão Rodrigues - caracterizado de Trapento, um zumbi violonista e cantor -; Brenno Di Napoli, fazendo a vez do baixista Cavernoso; Adolfo Almeida Jr., respondendo como uma alma penada chamada Almárion - que toca flauta harmônica, aerofone e triângulo -; e Fernando Sessé na "pele" de uma assombração percussionista: o Baqueta.

No decorrer do espetáculo, o Bicho Papão manda um bilhete para o grupo, avisando que não vai comparecer ao show em sua homenagem porque está deprimido - e, de fato, não aparece. Segundo Falcão, o espetáculo surgiu após um longo processo. "Inicialmente, eu gostaria de ter feito uma peça teatral, mas o projeto foi ficando na gaveta - por uns quatro anos -, pois exigia uma série de recursos e infraestrutura que demandava muito dinheiro", explica. A ideia original veio após a leitura do livro O nome da fera, de Celso Gutfreind.

"O autor é meu amigo, e havia me dado este livro há uns 20 anos atrás", destaca o cantor, emendando que a história da obra tem um desfecho um pouco diferente da que ele construíu para o show. "Foi uma inspiração. Com aquele livro, lembro muito do meu passado e da minha infância." Somando mais de quatro décadas carreira, Falcão atua em teatro, cinema, TV e peças publicitárias desde os anos 1980. Um de seus personagens mais icônicos e conhecidos na cena musical é a protagonista do espetáculo A doce bárbara, que se manteve nos palcos desde 2004 a 2020, sendo suspenso por conta da pandemia de Covid-19.

Foi justamente durante o isolamento social que Falcão, mexendo em seus arquivos, encontrou parte das canções que executa com sua banda em Fantasmagórico... "Eu tinha feito umas canções de monstro, de caveira, baseadas no livro do Celso. Então falei com o Rafa, e ele tirou a melodia e a ideia de cantar músicas fantasmagóricas foi crescendo. No fim, peguei o mote da peça que eu havia deixado na gaveta e coloquei numa história de 45 minutos", resume. O espetáculo estreou em 2022, no Bar Ocidente, e já fez oito apresentações.

Enquanto no livro o Bicho Papão fica triste porque não consegue mais assustar as crianças, no show a depressão do personagem se dá por conta da realidade cruel: as mortes pela Covid-19, o racismo, o desmatamento, a fome, a miséria, o extermínio de indígenas. "Cantar o medo é uma forma de tropeçar na fantasia, diante das coisas ruins", comenta Falcão. "Parece infantil, mas serve para todos a ideia de lembrar que sentimos medo destas criaturas (os monstros da banda e o próprio Bicho Papão), que são uma metáfora dos nossos medos inconscientes."

Realizada pela Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, a sétima edição da Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres irá exibir 14 espetáculos com entrada franca de agosto a novembro de 2023. Além de Fantasmagórico, integram a programação Manifesto de uma Mulher (11 e 12/08), Dalí (18 e 19/08), Terra Sem Mapa (25 e 26/08), Novos Corpos Velhos (1º e 02/09), Das Cinzas Coração (15 e 16/09), Tum Tóin Fóin (22 e 23/09), Água Redonda e Comprida (29 e 30/09), Maria Peçonha (06 e 07/10), Diz o Nome (20 e 21/10), Pelo Escuro (27 e 28/10), Líricas Sulinas (10 e 11/11), Vivir (17 e 18/11) e De La Mancha — o Cavaleiro Trapalhão (24 e 25/11).