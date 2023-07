Governo do RS publica decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo

Foi publicado nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Decreto nº 57.122/2023, que regulamenta a aplicação e a gestão dos recursos recebidos em razão da Lei Paulo Gustavo (LPG - Lei Complementar 195/2022), no Rio Grande do Sul (RS). A LPG prevê o repasse de R$ 3,862 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal, do Fundo Nacional da Cultura (FNC), para aplicação em ações emergenciais voltadas ao setor cultural, por conta dos efeitos da pandemia da covid-19. Com a regulamentação, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) mantém a previsão de disponibilizar R$ 90 milhões até o fim do mês de agosto, por meio do lançamento de nove editais. O montante soma-se aos R$ 104 millhões que já foram disponibilizados pela União aos 486 municípios gaúchos que submeteram planos de ação solicitando os recursos.O decreto publicado nesta terça-feira prevê a criação de um grupo de acompanhamento da LPG, composto por indicações da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), do Conselho Estadual de Cultura (CEC), e da entidade parceira, para seleção dos profissionais que devem compor as Comissões de Seleção, responsáveis por avaliar os projetos inscritos nos editais. O documento propõe também o registro de proponentes de projetos junto ao Cadastro Estadual de Proponentes Culturais (CEPC) e um limite de três projetos por proponente, sendo que, no máximo, um deles poderá ser beneficiado. Para participar dos editais é necessário o registro junto ao Cadastro Estadual de Produtor Cultural - ele pode ser feito neste site, acessando a opção "novo cadastro". Entre os requisitos para o cadastramento estão: o proponente precisa ter sede no Rio Grande do Sul, o projeto ter finalidade cultural relacionada às atividades econômicas e possuir ato constitutivo. Para quem já possui registro junto ao CEPC, basta verificar se as informações cadastrais estão atualizadas, não havendo necessidade de atualizar qualquer certidão neste momento. Até o momento, mais de oito mil proponentes já possuem o registro. Será permitido o envio de projetos por pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, de direito privado, inclusive Microempreendedor Individual (MEI).