Oficina de percussão celebrando Rita Lee

As Batucas promovem a terceira edição de seu projeto de imersão, onde as alunas entram em contato com a música de forma ampla, guiadas pela experiência e sensibilidade das musicistas Biba Meira e Julia Pianta, na parte percussiva, e por Raquel Pianta, na parte vocal. Essa nova edição homenageia Rita Lee e acontece nesta sexta feira, em duas turmas: às 16h e às 18h30min. Não é necessária experiência com música, percussão ou canto, e os materiais são cedidos pela escola das Batucas (rua Miguel Tostes, 849). Ingressos no Sympla, a partir de R$ 60. A ideia é, a partir do universo criativo de Rita Lee, trabalhar tanto a parte percussiva (aproximando as alunas de instrumentos como o surdo, o tamborim, o agogô, a caixa e o chocalho) quanto a vocal. Questões rítmicas, de pulso da música e da conexão com o corpo também são contempladas.