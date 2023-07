Exposição 'imagine suas paredes' de Michel Au Hasard abre na Cidade Baixa

Até o dia 13 de agosto, a pequena galeria recebe a exposição 'imagine suas paredes', do artista gaúcho Michel Au Hasard. Com curadoria e texto de Gabriel Pessoto, a exposição convida o público a uma observação ativa, permitindo ao público conhecer os trabalhos recentes do artista, resultado de uma pesquisa que parte do desenho em suportes tradicionais e segue para experimentações com materiais corriqueiros como o EVA, focando na interação entre os desenhos e a arquitetura do espaço.