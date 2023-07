Restaurante Moeda do Farol Santander Porto Alegre lança programação de jazz que começa nesta sexta-feira (28)

Clássicos do jazz com roupagem moderna e releituras de hits do pop internacional agora fazem parte do menu de atrações do Moeda, restaurante localizado no subsolo Farol Santander Porto Alegre (R. Sete de Setembro, 1028). Com curadoria do músico Bruno Braga (Marmota Jazz), as noites de sexta-feira agora contam com atrações especiais de artistas gaúchos e convidados. As cantoras Renata Mirandoli e Nati Tar são as vozes residentes da primeira temporada do projeto, que começa nesta sexta-feira (28). As intervenções serão somente nas sextas, a partir das 20h. A entrada é franca e as reservas podem ser feitas através do link.A proposta dialoga com as muitas exposições de arte, shows e eventos que acontecem o ano inteiro no espaço multi artístico do Centro Histórico. As apresentações, divididas em dois tempos durante o jantar, acontecem no lounge do restaurante, que conta com um piano de cauda acompanhado de bateria e saxofone e voz, de acordo com a programação da semana.