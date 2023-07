Cia Del Puerto retoma curso para o público infantil oferecendo aula aberta

A Cia Del Puerto retorna com aulas de flamenco dedicadas ao público infantil. Para marcar esta retomada, nesta quarta-feira (2), às 18h30min, haverá uma aula aberta com a professora Graziela Silveira, para essa turminha, na sede da escola da Companhia (Av. Érico Veríssimo, 716). O curso é destinado a crianças na faixa etária de 5 a 8 anos e as vagas são limitadas. Para confirmar a participação, basta enviar mensagem através do link das redes sociais, ou através do fone 51 997 483 202.Com a retomada, os pequenos têm uma oportunidade de adentrarem ao mundo do Flamenco. As aulas para crianças são uma experiência culturalmente rica, que inspira os jovens bailaores e bailaoras. Em um ambiente seguro e acolhedor, podem explorar seu potencial artístico e desenvolver habilidades físicas e emocionais fundamentais. Por meio dos movimentos elegantes e ritmos pulsantes, o Flamenco oferece uma forma de expressão única, que permite às crianças canalizarem suas emoções e criatividade através de aulas que são projetadas para despertarem sua imaginação, melhorarem a coordenação motora e fortalecerem a confiança em si mesmas.Ao aprenderem os fundamentos do Flamenco, os pequenos serão introduzidos a uma cultura vibrante, através do qual, podem mergulhar na rica história deste estilo de dança, conhecendo a cultura e a música apaixonada que o acompanha. Além disso, as aulas promovem valores como trabalho em equipe, respeito mútuo e disciplina. As crianças aprendem a valorizar o esforço individual e coletivo, enquanto constroem relações com sua professora e seus colegas de dança.